Опубликовано 18 февраля 2024, 15:45
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В бенчмарке AnTuTu бюджетный Nothing Phone (2) опередил конкурентов
Инсайдеры опубликовали данные бенчмарка Antutu 10, согласно которым среднебюджетный Nothing Phone (2) опередил основных конкурентов в одном ценовом сегменте. Сюда входят результаты в категориях CPU, GPU, памяти и пользовательского опыта.
Future
Опубликованные фото свидетельствуют, что Nothing набрал 738 тысяч баллов. Эта модель опередила «середнячки» Redmi Note 13 Pro+ и OnePlus Nord CE 3. При этом Nothing и Redmi Note 13 Pro+, возможно, оснащены одним и тем же чипом — MediaTek Dimensity 7200. OnePlus Nord CE 3 имеет процессор Snapdragon 782G и отстаёт от первенствующих гаджетов на 80 и 58 тысяч баллов соответственно.
Известно, что Nothing Phone (2) будет оснащён 6,7" AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также получит комплектную быструю зарядку 45 Вт, двойную основную камеру с 50 МП датчиками. Работать устройство будет на ОС Android 14.