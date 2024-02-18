В бенчмарке AnTuTu бюджетный Nothing Phone (2) опередил конкурентов

Опубликованные фото свидетельствуют, что Nothing набрал 738 тысяч баллов. Эта модель опередила «середнячки» Redmi Note 13 Pro+ и OnePlus Nord CE 3. При этом Nothing и Redmi Note 13 Pro+, возможно, оснащены одним и тем же чипом — MediaTek Dimensity 7200. OnePlus Nord CE 3 имеет процессор Snapdragon 782G и отстаёт от первенствующих гаджетов на 80 и 58 тысяч баллов соответственно.