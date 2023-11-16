В чем Xiaomi 13T оказался лучше iPhone 15 Pro Max

Несмотря на первоначальные сомнения, эксперт Mashable провел неделю с Xiaomi 13T Pro и был удивлен его возможностями.

Цена и характеристики: доступность против эксклюзивности

Xiaomi 13T Pro предлагается по цене в $699 на Amazon, в то время как iPhone 15 Pro Max обойдется в $1599. Xiaomi оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, в то время как iPhone имеет 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Превосходство в автономности и скорости зарядки

Xiaomi 13T Pro опережает iPhone 15 Pro Max по времени автономной работы, показывая результат в 11 часов и 5 минут против 10 часов и 50 минут у iPhone.

Кроме того, Xiaomi обладает ультрабыстрой зарядкой благодаря 120-ваттному зарядному устройству, в то время как iPhone поддерживает зарядку мощностью лишь в 20 Вт.

Удобство использования: сканер отпечатков пальцев и тактильные ощущения

Xiaomi 13T Pro оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев, обеспечивая более удобный доступ к устройству. Также пользователи отмечают более приятные тактильные ощущения при наборе текста на Xiaomi по сравнению с iPhone.

Заключение: iPhone 15 Pro Max все еще впереди, но Xiaomi заслуживает внимания

Несмотря на некоторые преимущества Xiaomi, iPhone 15 Pro Max по-прежнему остается лидером благодаря своему дисплею, камере и мощному процессору. Однако Xiaomi 13T Pro демонстрирует, что китайский бренд способен предложить конкурентные и инновационные решения.