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09:45, 07 декабря 2023
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В каких уже выпущенных смартфонах Xiaomi активирует поддержку Wi-Fi 7

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг объявили через социальную сеть Weibo, что целый ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7.

Weibo

Weibo

Точные сроки обновления пока не озвучены, но уточнено, что это произойдет в «ближайшем будущем».

Среди моделей Xiaomi, которые получат доступ к Wi-Fi 7, находятся флагманские серии Xiaomi 13 и Xiaomi 14, а также складной смартфон MIX Fold 3.

Что же до бренда Redmi, нововведение станет доступно в современных флагманах: K60 Pro, K60 Pro Extreme, K70 и K70 Pro.

Вероятно, возможность использования Wi-Fi 7 была изначально деактивирована разработчиками, так как новый стандарт требует определенной аппаратной начинки.

Это также может объяснить, почему поддержку Wi-Fi 7 получат лишь ограниченное количество смартфонов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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