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Опубликовано 23 февраля 2024, 09:00
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В каком смартфоне качественнее режим… кинокамеры: iPhone 15 Pro Max против Samsung S24 Ultra

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus узнали, насколько хорошо записывают видео в режиме Cinematic смартфоны Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.
Versus

Versus

Кинематографический режим у iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra работает в разрешении 4К 30 к/с.

Когда ведущая идёт к камере, видно, что резкость у видео с iPhone гораздо выше, чем у Samsung. Однако с точки зрения экспонирования лучше оказывается Galaxy S24 Ultra.

Фокус у iPhone 15 Pro Max тоже более плавный, чем у Samsung. При съёмке на iPhone действительно создавалось впечатление, что видео записано на профессиональную камеру, тогда как у S24 Ultra такого эффекта не было из-за цветовой обработки.

Стабилизация работает намного лучше на iPhone, когда вы обходите вокруг какого-то человека. Но если же вы решили снять предмет, то ситуация будет обратная, то есть лучше запишет видео Samsung.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

При съёмке человека крупным планом лучше себя показывает Samsung: у него чётче видео, более естественная цветопередача, лучшее обнаружение краёв.

Вывод

И Samsung Galaxy S24 Ultra, и iPhone 15 Pro Max работают довольно хорошо в кинематографическом режиме для смартфонов. При этом у iPhone лучшее обнаружение краёв, а у Samsung — более точная цветопередача.

Автор:Егор Ларионов
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