В каком смартфоне качественнее режим… кинокамеры: iPhone 15 Pro Max против Samsung S24 Ultra

Кинематографический режим у iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra работает в разрешении 4К 30 к/с.

Когда ведущая идёт к камере, видно, что резкость у видео с iPhone гораздо выше, чем у Samsung. Однако с точки зрения экспонирования лучше оказывается Galaxy S24 Ultra.

Фокус у iPhone 15 Pro Max тоже более плавный, чем у Samsung. При съёмке на iPhone действительно создавалось впечатление, что видео записано на профессиональную камеру, тогда как у S24 Ultra такого эффекта не было из-за цветовой обработки.

Стабилизация работает намного лучше на iPhone, когда вы обходите вокруг какого-то человека. Но если же вы решили снять предмет, то ситуация будет обратная, то есть лучше запишет видео Samsung.