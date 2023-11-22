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21:00, 22 ноября 2023
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В Китае энтузиаст ради игр встроил в iPhone 15 Pro испарительную камеру

Китайский инсайдер Revegnus в своём аккаунте в соцсети Х опубликовал фото модифицированного iPhone 15 Pro с испарительной камерой, которую сделал неназванный умелец.

Pexels.com

Pexels.com

По его словам, испарительная камера охлаждает смартфон на 10% эффективнее по сравнению со штатной системой охлаждения при использовании ресурсоёмких приложений и игр. В связи с этим Revegnus показал и результаты тестов.

Revegnus

Revegnus

Revegnus

Revegnus

Revegnus

Revegnus

iPhone 15 Pro набрал больше баллов в тестах 3DMark Solar Bar Unlimited и AnTuTu. Также удалось решить проблемы, возникающие при запуске игры Genshin Impact. На iPhone 15 Pro с испарительной камерой игра идёт без зависаний и выдаёт стабильные 60 кадров в секунду.

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