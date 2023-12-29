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17:15, 29 декабря 2023
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В Сеть просочились спецификации и цены на смартфоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

По ранее опубликованной инсайдерской информации, которую позже подтвердила Samsung, новые флагманы будут мало чем отличаться от предшественника — Galaxy S23. Появилась в Сети также информация, касающаяся спецификаций и цен на модели серии Galaxy S24.

Technical Cheez

Technical Cheez

Представить их вендор должен 17 января 2024 года. На данный момент известно, что модели S24, S24+ будут дешевле S23 на страте продаж — такой отчёт появился в Нидерландах. Как пишет портал GSMArena, в Интернет попал, вероятно, слайд презентации, подготовленной отделом маркетинга Samsung для продавцов.

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Из утечки следует, что все модели, не относящиеся к Ultra, будут поставляться с чипом Snapdragon 8 Gen 3 только в США и Канаду, все остальные рынки получат Exynos 2400.

Ниже перечень с соотношением спецификаций и цен:

GSMArena

GSMArena

Автор:Андрей Кадуков
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