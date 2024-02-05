В сеть слили чертежи iPhone 16, раскрыв дизайн смартфона

Согласно информации, опубликованной на платформе X, новинка обещает вернуться к классическому для Apple вертикальному расположению двойной камеры, что было характерно для моделей с iPhone X по iPhone 12.

Этот шаг, как предполагается, направлен на улучшение возможностей записи пространственного видео.