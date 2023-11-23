В Сеть слили фото «бюджетника» Samsung Galaxy A35 5G

О большинстве характеристик не сообщается. Известно, что экран получит диагональ 6,6".

Судя по фото, эта модель получит плоские грани, тонкие рамки экрана и закруглённые углы корпуса. На задней панели будут вертикально расположены три датчика камеры, логотип Samsung разместится внизу. На плоском дисплее расположится вырез под селфи-камеру в верхней части.