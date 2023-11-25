В Сеть слили первую информацию о модели Infinix Note 40 Pro

Модель под кодовым названием X6850 прошла сертификацию организации Bluetooth SIG. Известно, что гаджет будет поддерживать Bluetooth 5.3, что косвенно говорит об оснащении чипом MediaTek Dimensity 7200, поддерживающим это поколение технологии.

Предполагается, что модель получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, основную камеру 200 Мп, быструю беспроводную зарядку. Также сообщается о двух модификациях — 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Другие характеристики и цены пока неизвестны.

Презентация должна состояться в декабре.