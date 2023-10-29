В Сети всплыли подробности новейшего Honor Magic 6 Lite

Honor X9b (будущий Magic 6 Lite) оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Он работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 1 и предлагает варианты с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Magic OS 7.2 на базе Android 13 и оснащено аккумулятором емкостью 5 800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Сзади находится круглый остров камеры, где расположены основная камера с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный объектив 5 Мп и макрокамера 2 Мп. За селфи отвечает 16-Мп фронтальная камера. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, 5G, оснащено Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, портом USB-C и даже 3,5-мм аудиоразъемом.

Точная дата выхода Honor Magic 6 Lite на рынок остается загадкой.