В смартфонах Xiaomi 14 и 14 Pro оказалось больше доступной памяти, чем заявлено производителем

UltraSpace — это новая технология, которая позволяет увеличить доступное пространство хранилища смартфона без добавления дополнительной физической памяти.

Например, при покупке смартфона Xiaomi 14 Pro с объёмом накопителя 256 ГБ, пользователь на самом деле получает 264 ГБ общего объёма хранилища, благодаря дополнительным 8 ГБ свободного пространства.

Этот «сюрприз» стал возможным благодаря оптимизации пространства, зарезервированного для Over-Provisioning (OP) в чипе UFS памяти.

Xiaomi переписала системное программное обеспечение и оптимизировала его таким образом, чтобы освободить дополнительные 8/16 ГБ на моделях с 256/512 ГБ памяти.

Это значительное увеличение памяти, которое может быть полезным для хранения большего количества приложений, фотографий, видео и других данных.