Ваш Android так может? iPhone выжил после сгорания в костре и даже продолжил принимать звонки

Несмотря на большую температуру, с которой iPhone пришлось столкнуться, он продолжал работать. Пользователь удивлялся стойкости телефона, отмечая, что он работал как «кролик, заряженный энергией», пока на следующее утро не удалось перенести данные на новое устройство, после чего аккумулятор на сгоревшем устройстве сел, а зарядить его не вышло.

Конкретная модель iPhone остается неизвестной, но, судя по вырезу и корпусу MagSafe, она относится к серии iPhone 12.

Теперь пользователи Apple во всем мире могут добавить к списку характеристик iPhone еще и «устойчивость к кострам».