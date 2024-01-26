Vivo iQOO 12 сравнили по камерам с более дорогим OnePlus 12
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OnePlus 12 имеет основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией, в то время как iQOO 12 — 48-мегапиксельный объектив. Также на OnePlus стоит телефотообъектив с перископом, 3-кратным оптическим зумом и 6-кратным цифровым, а также с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, вы получаете селфи-камеру на 32 МП.
Из других камер на iQOO 12 стоят сверхширик на 50 МП с углом обзора 119 градусов, телевик на 64 МП с 3-кратным оптическим и 100-кратным гибридным зумом, фронтальный объектив на 16 МП.
При дневном свете разницы между снимками с OnePlus 12 и iQOO 12 вы почти не заметите. Единственное — они отличаются друг от друга цветопередачей. Это касается как основной камеры, так и ширика.
Если сравнивать телевики, то резкость и динамический диапазон немного лучше на iQOO 12. Макроснимки по цветам удачнее получаются на OnePlus.
Стандартные портретные фото немного лучше получаются на OnePlus (если говорить о цвете кожи), при 2-кратном увеличении оттенок кожи уже приятнее выходит на iQOO 12. В целом портреты всё-таки были удачнее на iQOO.
Ночью цвета более реалистичными выходят на фото с OnePlus 12. В остальном же резкость и динамический диапазон у смартфонов совпадают.
Что касается селфи, то оба устройства дают примерно один и тот же результат. В портретном режиме у iQOO 12 оказывается лучше обработка краёв объекта.
В 4К 60 к/с смартфон OnePlus обеспечивает более реалистичную цветопередачу. Эта тенденция сохраняется и в 1080p, и при использовании ширика. Телефотообъектив имеет большую резкость и динамический диапазон на iQOO 12.
Фронтальная камера у iQOO 12 может записывать видео в максимальном разрешении 1080p 30 к/с, а OnePlus 12 — в 4К 30 к/с.
Вывод
Оба устройства — iQOO 12 и OnePlus 12 — действительно хороши с точки зрения камеры. Поэтому из них лучше брать тот, который стоит дешевле.