Внешний вид и «железо» новенького смартфона Honor Magic 6 Pro слили в сеть

Согласно последним слухам, Honor Magic 6 Pro будет оснащен инновационным OLED-дисплеем «Oasis» с разрешением, приближающимся к 2K. Экран получит уникальный пилюлевидный вырез, две фронтальные камеры и продвинутые датчики для 3D-разблокировки лица, жестового управления и отслеживания взгляда.

На борту устройства будет установлена новейшая операционная система Magic OS 8.0 на базе Android 14, а также функция уведомлений Smart Island.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, дополненном специализированным графическим чипом и встроенным чипом безопасности.

Honor Magic 6 Pro получит аккумулятор нового поколения Qinghai Lake, хотя его точная емкость пока не раскрыта. Кроме того, смартфон поддерживает спутниковую связь.

Что касается дизайна, задняя панель устройства выполнена из элегантного нанокерамического стекла, что придает ему особенно премиальный вид. Смартфон также будет обладать защитой IP68 от пыли и воды.

В фотографическом арсенале Honor Magic 6 Pro есть основная камера на 50 мегапикселей OmniVision OV50k с поддержкой переменной диафрагмы.