Телефоны
11:30, 27 октября 2023
1 мин.

Вопреки стереотипам: владельцы iPhone реже владельцев Android меняют смартфоны

Несмотря на то, что в США пользователи iPhone и Android делятся примерно поровну, недавний отчет компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показывает, что владельцы iPhone, как правило, дольше хранят свои устройства.

Apple

Apple

В отчете указывается, что 61% покупателей iPhone не расстаются со своим предыдущим устройством в течение двух лет и более, в то время как среди владельцев Android этот показатель составляет 43%. Кроме того, 29% пользователей iPhone сохраняли свое предыдущее устройство в течение трех лет и более, в то время как среди пользователей Android этот показатель составил лишь 21%.

Напротив, всего 10% владельцев iPhone хранили свое предыдущее устройство в течение года или менее, в то время как почти четверть владельцев Android (21%) попали в эту категорию.

Ежегодные обновления iPhone и долговечность устройства играют значительную роль в привычках замены, в то время как пользователи Android чаще задумываются об обновлении в связи с ежегодным выпуском множества новинок от различных брендов, считают эксперты.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.