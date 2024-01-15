Вот как понять, много ли времени вы проводите со смартфоном
По словам доктора медицинских наук, педиатра Детской больницы Сиэтла и профессора Медицинской школы Вашингтонского университета Дмитрия А. Кристакиса, взрослые не всегда могут ответственно пользоваться смартфонами. Поэтому им нужно обязательно учитывать несколько факторов.
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Согласно цифровому отчёту за 2023 год, среднее время экранного времени для людей в возрасте от 16 до 64 лет во всём мире составляет 6 часов 37 минут в день.
То факт, что у взрослых нет чётких ограничений по времени, проводимом перед экранами, не означает, что для них сидение со смартфоном или ноутбуком не может быть вредным. К примеру, если вы хотите посмотреть шоу на Netflix, то, скорее всего, вы в течение нескольких часов будете сидеть. Это может повысить вероятность возникновения гипертонии, резистентности к инсулину и ожирения, болей в шее, головных болей, напряжения глаз и проблем со сном.
Также одно исследование 2017 года показало, что умеренный или тяжёлый уровень депрессии у взрослых связан с тем, что они проводят больше времени у телевизора или компьютера.
Навредить здоровью может и продолжительное время перед экраном, если оно заменяет сон, учёбу или общение с другими людьми.
Эксперты рекомендуют взрослым и детям выработать здоровые привычки в отношении технологий. Например, не пользоваться телефонами прямо перед сном, ограничивать время, проводимое в социальных сетях, убрать смартфон за обеденным столом.
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