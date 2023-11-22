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03:45, 22 ноября 2023
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Впервые HyperOS и Dimensity 8300-Ultra вместе: Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K70E

Xiaomi представила новый смартфон — Redmi K70E.

NotebookCheck.net

NotebookCheck.net

Устройство стало первым в мире девайсом, оснащённым процессором Dimensity 8300-Ultra от MediaTek.

Этот чип является новейшим флагманским решением с ИИ, разработанным совместно с Redmi. Смартфон также будет первым, на котором установлена операционная система HyperOS, базирующаяся на платформе Tianji.

Генеральный директор Redmi, Лу Вэйбин, объявил о запуске Redmi K70E на презентации нового процессора.

Он также отметил, что смартфон будет оснащён «двигателем ярости» 3.0, благодаря чему его производительность достигает более чем 1.52 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Redmi K70E обещает стать одним из самых мощных устройств в своём классе.

Полноценный показ линейки Redmi K70 состоится чуть позже в этом месяце.

По предварительным данным, одна из моделей серии, оснащённая 16 ГБ оперативной памяти, показала впечатляющие результаты в тестах производительности: 1512 баллов в одноядерном тесте и 4886 баллов в многоядерном.

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