Впервые HyperOS и Dimensity 8300-Ultra вместе: Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K70E

Устройство стало первым в мире девайсом, оснащённым процессором Dimensity 8300-Ultra от MediaTek.

Этот чип является новейшим флагманским решением с ИИ, разработанным совместно с Redmi. Смартфон также будет первым, на котором установлена операционная система HyperOS, базирующаяся на платформе Tianji.

Генеральный директор Redmi, Лу Вэйбин, объявил о запуске Redmi K70E на презентации нового процессора.

Он также отметил, что смартфон будет оснащён «двигателем ярости» 3.0, благодаря чему его производительность достигает более чем 1.52 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Redmi K70E обещает стать одним из самых мощных устройств в своём классе.

Полноценный показ линейки Redmi K70 состоится чуть позже в этом месяце.

По предварительным данным, одна из моделей серии, оснащённая 16 ГБ оперативной памяти, показала впечатляющие результаты в тестах производительности: 1512 баллов в одноядерном тесте и 4886 баллов в многоядерном.