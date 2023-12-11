Все хотели сравнить, но стеснялись: OnePlus 11 против iPhone 15 Pro Max
На YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт выяснил, какой телефон делает снимки лучше: iPhone 15 Pro Max или OnePlus 11.
The Tech Phenomena
iPhone 15 Pro Max в Индии стоит почти в три раза дороже, чем OnePlus 11. А насколько велика разница между ними будет по качеству камер?
Днём у основной камеры OnePlus цветопередача получается более реалистичной. Иногда этот смартфон даже выдаёт больше деталей и лучше обрабатывает фото вечером, в то время как iPhone делает снимки более контрастными.
Основной модуль при этом у iPhone 15 Pro Max в отличие от этого же модуля у OnePlus 11 не может делать фото близко.
Широкоугольная камера у OnePlus 11 некоторые фото делает даже лучше, чем камера iPhone. При этом в макросъёмке на ширик побеждает уже смартфон от Apple.
Селфи-фото без размытия заднего фона лучше получаются на iPhone в целом. Но OnePlus в отличие от конкурента не засвечивает полностью яркий задний фон. Портретные снимки с размытием по цветопередаче тоже выходят более приятными на iPhone 15 Pro Max.
Портретные фото в полный рост у OnePlus по качеству очень близки к iPhone. В ночном режиме чаще всего ситуация такая же. Удивительно, но в некоторых сценариях «китаец» превосходит по качеству снимков iPhone 15 Pro Max.
Вывод
Несмотря на значительную разницу в цене между OnePlus 11 и iPhone 15 Pro Max, они делают очень похожие по качеству фото. Тем не менее у iPhone 15 Pro Max всё же лучшая камера среди всех моделей iPhone.