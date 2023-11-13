Встроенный градусник Google Pixel 8 Pro разобрали и показали, что там внутри

Этот компонент вызвал немало интереса среди пользователей и технических специалистов.

Google Pixel 8 Pro, уже зарекомендовавший себя как инновационное устройство с множеством передовых функций, включая улучшенные возможности искусственного интеллекта, теперь предстал перед аудиторией в новом свете.

JerryRigEverything провел тщательный анализ смартфона, раскрывая тайны его внутреннего устройства.

В ходе разборки было выявлено, что градусник Pixel 8 Pro не просто новшество, но и сложное техническое решение, воплощенное в микроскопических размерах. Этот компонент, интегрированный в смартфон, демонстрирует высокий уровень инженерной мысли и технологического прогресса, характерного для продукции Google.

То есть да, Google Pixel 8 Pro не только укрепляет свои позиции как один из самых передовых смартфонов на рынке, но и открывает новые горизонты в использовании мобильных технологий для повседневных нужд.

Этот градусник — яркий пример того, как инновации могут быть встроены в нашу жизнь, делая ее более удобной и интересной. Правда, скорее всего, как это часто бывает у поискового гиганта, уже в следующем поколении линейки мы этого новшества не увидим.