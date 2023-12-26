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14:15, 26 декабря 2023
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Вы знали, что iPhone можно использовать как внешний динамик для Mac? Как это сделать

Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш iPhone может служить внешним динамиком для вашего же Mac?

Ferra.ru

Ferra.ru

Это возможно, хотя и не является встроенной функцией Apple. Для ее реализации потребуется стороннее приложение под названием Airfoil, которое доступно как для iPhone, так и для Mac.

Чтобы начать, сначала нужно установить Airfoil на ваш Mac. Это приложение недоступно в App Store, поэтому его необходимо загрузить с веб-сайта Rogue Amoeba.

После установки Airfoil на Mac, следующим шагом будет установка Airfoil Satellite на вашем iPhone через App Store.

После этого, открыв Airfoil на Mac и выбрав iPhone в качестве динамика, вы сможете воспроизводить аудио с вашего компьютера или ноутбука на смартфоне.

Вы также можете выбрать различные источники аудио на вашем Mac и даже воспроизводить аудио одновременно на обоих устройствах.

Отметим, правда, что Airfoil бесплатен только в течение 10 минут прослушивания в режиме пробной версии. После этого в аудиопоток вносится шум и снижается качество звука.

Автор:Булат Кармак
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