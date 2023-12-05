Выбираем смартфон Samsung до 15 тысяч рублей: Galaxy A05s против A14

По комплектации Samsung Galaxy A05s и A14 абсолютно идентичны. В коробке со смартфоном вы получите ещё только провод USB-C. Внешне устройства тоже не отличаются практически ничем.

Однако в целом Samsung A05s будет почти по всем пунктам лучше, чем A14. У него чуть больше экран (6,7 дюйма против 6,6 дюйма), чуть меньше рамки, дисплей чуть ярче. Более того, частота обновления у A05s - 90 Гц, тогда как у А14 - 60 Гц.

Процессор тоже более мощный стоит на A05s. Это Snapdragon 680 против Mediatek Helio G80. В AnTuTu у Galaxy A05s - почти двукратное преимущество по баллам.