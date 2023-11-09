Xiaomi 14 и 14 Pro — удачные смартфоны, по мнению обзорщиков из YouTube
В выпуске на YouTube-канале Rozetked перечислили характеристики Xiaomi 14 и 14 Pro и рассказали об особенностях их работы.
Rozetked
Xiaomi 14 Pro имеет вполне стандартный для смартфонов этого бренда комплект. Это чехол, зарядка на 120 Вт, кабель (правда, USB 2.0), документация и сам телефон. Лежит в руке 14 Pro в целом удобно, но сам по себе он огромный.
Экран изменился по сравнению с предшественником у Xiaomi 14 Pro мало. У него по-прежнему диагональ 6,73 дюйма, но пиковая яркость - 3000 нит. Однако в действительности смартфон выдаёт максимум 2200 нит.
Работает Xiaomi 14 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Минимальный объём встроенной памяти при этом стал 256 ГБ, а оперативной - 12 ГБ.
Xiaomi 14 имеет примерно тот же комплект, что и 14 Pro, только зарядка здесь мощностью 90 Вт. Сам по себе телефон маленький, но экран у него плоский, а не скругленный, как у Pro-версии.
Дисплей у Xiaomi 14 имеет диагональ 6,36 дюйма, частоту обновления - от 1 до 120 Гц (как и у 14 Pro). Более того, даже процессор стоит на этом смартфоне такой же - Snapdragon 8 Gen 3 (с оперативной памятью 8/12/16 ГБ, постоянной - до 1 ТБ). Единственное - USB 3.2 Gen 1 - до 5 Мбит/с вместо 10 Мбит/с у Pro-версии.