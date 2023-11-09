Xiaomi 14 и 14 Pro — удачные смартфоны, по мнению обзорщиков из YouTube

Xiaomi 14 Pro имеет вполне стандартный для смартфонов этого бренда комплект. Это чехол, зарядка на 120 Вт, кабель (правда, USB 2.0), документация и сам телефон. Лежит в руке 14 Pro в целом удобно, но сам по себе он огромный.

Экран изменился по сравнению с предшественником у Xiaomi 14 Pro мало. У него по-прежнему диагональ 6,73 дюйма, но пиковая яркость - 3000 нит. Однако в действительности смартфон выдаёт максимум 2200 нит.

Работает Xiaomi 14 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Минимальный объём встроенной памяти при этом стал 256 ГБ, а оперативной - 12 ГБ.