Xiaomi 14 Pro не выйдет за пределами Китая
Флагманская модель Xiaomi 14 Pro, скорее всего, не выйдет за пределами Китая. Решение базируется на анализе внутренних сборок MIUI для Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.
Android Authority
Согласно данным Xiaomiui и эксперта по устройствам Xiaomi, Касперу Скржипеку, внутренние версии программного обеспечения (dev beta builds) для Xiaomi 14 доступны как для китайского, так и для глобального рынков.
Однако Xiaomi 14 Pro имеет свежие сборки только для китайского рынка, с последней версией в октябре 2023 года.
Отсутствие обновлений для глобального рынка за последние два месяца подразумевает, что вероятность международного запуска Xiaomi 14 Pro в ближайшем будущем крайне низка.
Это не первый случай, когда Xiaomi ограничивает доступ к некоторым моделям за пределами Китая.
Ранее Xiaomi 13 Ultra также не получил международного релиза, несмотря на успешный прием предыдущих моделей. Официальных комментариев от Xiaomi на этот счет пока нет, но ситуация поднимает вопросы о стратегии компании на мировом рынке.