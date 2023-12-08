Xiaomi 15 получит рекордно тонкие рамки вокруг дисплея

Однако самым заметным нововведением станут рекордно тонкие рамки вокруг дисплея.

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что Xiaomi 15 Pro будет обладать дисплеем с ещё более тонкими рамками, чем у предшественника Xiaomi 14 Pro, сократив их толщину с 0.9 мм до впечатляющих 0.6 мм.

Кроме того, Xiaomi 15 Pro, как предполагается, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, что обещает рекордную производительность и энергоэффективность. Д

Дисплей устройства будет поддерживать пиковую яркость в 1400 нит и технологию обновления частоты 120 Гц LTPO, которая может сэкономить от 15 до 20% заряда батареи.

Анонс серии ожидается в конце 2024 года.