Xiaomi 15 выйдет в октябре и получит процессор Snapdragon 8 Gen 4

Она, судя по последним утечкам от авторитетных источников, будет оснащена топовым процессором от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 4.

По предварительным данным, новинка может поступить в продажу также в октябре, что является приятным сюрпризом для поклонников бренда, учитывая, что предыдущие модели серии обычно дебютировали позднее.

Также сообщается, что Xiaomi 15 пройдет стадию массового производства в сентябре, что указывает на ускорение процесса разработки и тестирования девайса.

Кроме того, Xiaomi не перестает исследовать новые технологии, включая улучшенную систему разблокировки по отпечатку пальца и возможность использования спутниковой связи в некоторых моделях.

Если резюмировать, то Xiaomi 15 обещает стать одним из самых ожидаемых технологических новинок года. Наравне с флагманами Samsung, Apple и Realme.