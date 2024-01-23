Xiaomi начнет продажи глобальной версии Redmi Note 13 уже 24 января

Официальный запуск запланирован на 24 января, и в первую волну войдут три модели: Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro 4G. Базовые версии Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 4G пока не будут доступны.

Redmi Note 13 Pro+ будет предлагаться в трех цветах: черном, белом и фиолетовом, и в двух конфигурациях памяти: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены на эти модели составят $399 и $449 соответственно.

Redmi Note 13 Pro 5G можно будет приобрести в черной, голубой и фиолетовой расцветках. Эта модель также будет доступна в двух вариантах памяти: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене $349 и $399 соответственно.

Redmi Note 13 Pro 4G появится в продаже в черном, зеленом и лавандовом цветах. Конфигурации памяти будут аналогичны двум другим моделям, но информация о ценах пока не раскрывается.