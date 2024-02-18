Xiaomi объединилась с ARM для разработки собственного процессора

Причём у Xiaomi поначалу тоже ничего не получилось. Ранее компания выпустила чип Xiaomi Surge S1a, которым был оснащён смартфон Xiaomi Mi 5Ca, но процессор оказался неудачным.

Теперь же китайский вендор снова хочет выйти на рынок с собственным чипом, работая в коллаборации с ARM, — Xiaomi Surge S2. И это не инсайдерская информация, а официальная, озвученная гендиректором MediaTek Риком Цаем.

При этом есть и ещё более ранний источник информации: аналитическая компания Counterpoint Research сообщила об этом в своём недавнем отчёте, также данные появились и в чате tipster (информатор) в китайской соцсети Weibo.

Других данных пока нет.