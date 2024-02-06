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Опубликовано 06 февраля 2024, 09:00
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Xiaomi Poco X6 оказался хорошим смартфоном с хрупким корпусом и слабой камерой

Ведущий YouTube-канала Quke.ru перечислил основные характеристики нового Xiaomi Poco X6 5G и проверил его в работе.
Quke.ru

Quke.ru

Xiaomi Poco X6 5G в комплекте имеет чехол, зарядку на 67 Вт, а ещё у него прямо с завода на экране уже есть плёнка. Корпус смартфона сделан из пластика.

Дисплей у новинки очень красивый и отзывчивый. Диагональ экрана у него составляет 6,7 дюйма, матрица — AMOLED, разрешение — Full HD++, частота обновления — 120 Гц.

На Poco X6 стоит процессор Snapdragon 7S Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ). Набирает он в AnTuTu почти 600 тысяч баллов. В действительности это просто переименованный Snapdragon 6 Gen 1. В целом работает он довольно шустро. В игры типа PUBG вы сможете поиграть со средними настройками графики.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Аккумулятор у новинки имеет ёмкость 5000 мА*ч, а мощность поддерживаемой зарядки — 67 Вт. Полностью смартфон заряжается примерно за 45 минут. Хватает в целом телефона на день-полтора.

Селфи-камера у Poco X6 5G вполне неплохая. Она имеет разрешение 16 МП. В то же время основная камера на 64 МП довольно посредственная. Поэтому если для вас важно качество фото, то лучше присмотреться в этом ценовом сегменте к другим моделям.

Также очень много на Poco X6 «мусорных» предустановленных приложений, есть реклама. Присутствует и проблема с датчиком приближения: он не всегда срабатывает так, как надо.

Вывод

Xiaomi Poco X6 - очень спорный смартфон. К тому же он очень хрупкий и его легко погнуть. Ну и ещё он является «младшим братом» Poco F5, который производительнее, у которого лучше камера и звук.

Автор:Егор Ларионов
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