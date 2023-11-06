Xiaomi пообещала показать народный флагман Redmi K70 в ближайшие дни

Согласно последним сообщениям, после возвращения из-за границы партнер и президент Xiaomi, а также генеральный менеджер бренда Redmi, Лу Вейбинг, сразу приступил к подготовке к запуску серии Redmi K70.

При этом он пообещал поделиться первыми подробностями об устройстве уже на этой неделе.

Серия Redmi K70, ожидаемая к выпуску в ноябре, обещает стать настоящим прорывом. Профессиональная модель K70 Pro будет оснащена новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовая модель K70 получит чип предыдущего поколения.

Оба устройства будут иметь 2K-дисплеи производства местных компаний, металлические рамки и впечатляющие аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.