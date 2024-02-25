Xiaomi представила беспроводную зарядку 80 Вт для флагмана Xiaomi 14 Ultra

Мощность зарядки составляет 80 Вт. Гаджет — универсальный, совместим с любыми смартфонами, поддерживающими стандарт Qi. Однако более высоких скоростей зарядки можно добиться только на смартфонах Xiaomi.

Xiaomi утверждает, что всего за 49 минут аккумулятор 14 Ultra ёмкостью 5300 мАч будет заряжен до 100%. Такая скорость зарядки достигается за счёт двойной катушки.

В комплект входят беспроводное зарядное устройство мощностью 80 Вт, адаптер питания 120 Вт, кабель USB Type-C с выходной мощностью 6 А. Как отмечается, зарядное устройство — подъёмного типа — телефоны должны быть размещены вертикально. Стоимость зарядки Xiaomi — около $70.