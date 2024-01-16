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20:15, 16 января 2024
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Xiaomi представила глобальную версию линейки смартфонов Redmi Note 13

Xiaomi официально представила на глобальном рынке свою новую серию смартфонов Redmi Note 13 Pro 5G.
Gizmochina

Gizmochina

Так, Redmi Note 13 Pro+ 5G оснащен 6.67-дюймовым CrystalRes AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Разрешение экрана составляет 2712 x 1220 (1.5K), защищенное прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Работает девайс на процессоре Dimensity 7200-Ultra и предлагается в двух вариантах памяти: 8/256 ГБ или 12/512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 120 Вт. Камера включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Redmi Note 13 Pro 5G имеет тот же 6.67-дюймовый CrystalRes AMOLED-дисплей и работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон также доступен в двух вариантах памяти и оснащен аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой турбозарядки 67 Вт.

Обе модели предлагаются в различных цветовых вариантах. Цена Redmi Note 13 Pro+ 5G начинается от $400, а Redmi Note 13 Pro 5G — от $304.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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