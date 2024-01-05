Xiaomi Redmi 13C – это на самом деле старый смартфон. Но хороший ли?

Во-первых, важно понимать, что Xiaomi Redmi 13C сам по себе очень большой. Диагональ у него — 6,74 дюйма. Поэтому вам придётся какое-то время к нему всё равно привыкать после покупки.

У Redmi 13C нет на экране защитной плёнки прямо с завода, нет ИК-порта. Но зато есть разъём для наушников.

Смартфон также поддерживает максимальную мощность зарядки 18 Вт, однако в комплекте идёт только 10-ваттный блок питания.

Экран у Redmi 13C с матрицей IPS, имеет частоту обновления 90 Гц, разрешение HD+. Работает аппарат на процессоре Helio G85 — на том же, что и Redmi 12C. Более того, Redmi 10C со Snapdragon 680 был мощнее, чем Xiaomi Redmi 12С и 13С. Также на глобальной версии 13C с AliExpress нет модуля NFC.