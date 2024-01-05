Xiaomi Redmi 13C – это на самом деле старый смартфон. Но хороший ли?
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper эксперт рассказал о плюсах и минусах новинки Xiaomi Redmi 13C. Правда, этот смартфон очень сильно похож на предшественника — 12С.
DimaViper
Во-первых, важно понимать, что Xiaomi Redmi 13C сам по себе очень большой. Диагональ у него — 6,74 дюйма. Поэтому вам придётся какое-то время к нему всё равно привыкать после покупки.
У Redmi 13C нет на экране защитной плёнки прямо с завода, нет ИК-порта. Но зато есть разъём для наушников.
Смартфон также поддерживает максимальную мощность зарядки 18 Вт, однако в комплекте идёт только 10-ваттный блок питания.
Экран у Redmi 13C с матрицей IPS, имеет частоту обновления 90 Гц, разрешение HD+. Работает аппарат на процессоре Helio G85 — на том же, что и Redmi 12C. Более того, Redmi 10C со Snapdragon 680 был мощнее, чем Xiaomi Redmi 12С и 13С. Также на глобальной версии 13C с AliExpress нет модуля NFC.
В целом экран у Redmi 13C слишком тусклый. Даже в помещении хочется его сделать ещё ярче, а на солнце пользоваться смартфоном вообще будет невозможно.
Игра PUBG на новинке запускается, но в ней не хватает плавности. GTA идёт без проблем даже на максимальных настройках графики.
Основная камера у Xiaomi Redmi 13C имеет 50 МП. Видео вы записывать сможете, однако, только в разрешении 1080p 30 к/с и на основной, и на фронтальный модуль. По сравнению с предшествующими моделями прогресса по камерам у нового телефона нет.
Звучание у Redmi 13C — моно. Звук — самый обычный.
Аккумулятор смартфона имеет ёмкость 5000 мА*ч. Поддержки беспроводной зарядки нет, а максимальная мощность проводной — 18 Вт.
Вывод
С одной стороны, Xiaomi Redmi 13C — неплохой смартфон по характеристикам. Но вообще это всё-таки старый Redmi 12C, только в новом корпусе. За ту же цену лучше посмотреть что-нибудь поинтереснее среди устройств-конкурентов.