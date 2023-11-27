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15:00, 27 ноября 2023
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Xiaomi Redmi K70 Pro получит рекордно яркий экран — аж 4000 нит

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Redmi K70 Pro, который обещает стать новым эталоном в мире мобильных технологий.

FoneArena

FoneArena

Основной фокус внимания — уникальный экран с рекордной яркостью в 4000 нит, что делает его одним из самых ярких на рынке.

Этот инновационный экран, разработанный совместно с TCL Huaxing, оснащен вторым поколением высококачественного 2K OLED-дисплея. Он использует новый светящийся материал C8, который потребляет меньше энергии.

Кроме того, экран поддерживает высокочастотное затемнение 3840Hz PWM, что является редкостью для 2K экранов.

Xiaomi также уделила внимание защите глаз пользователей. В сотрудничестве с офтальмологическими клиниками компания разработала экран, уменьшающий долю синего света на 5% по сравнению с предыдущим поколением.

Это достигается за счет использования клинических данных для настройки 6 параметров и 19 тестовых индикаторов, что обеспечивает научно обоснованную защиту зрения.

Кроме экрана, Redmi K70 Pro будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией и телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом.

Ожидается, что более подробная информация о смартфоне появится в ближайшие дни, перед официальным анонсом, запланированным на 29 ноября.

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