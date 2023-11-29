Xiaomi Redmi K70E выйдет за пределами Китая, но под новым названием

Это открытие было сделано благодаря сертификации NBTC в Таиланде, которая связывает модельный номер 2311DRK48G с названием Poco X6 Pro.

Кроме того, индийская версия, обозначенная как 2311DRK48I, также получила сертификацию для продажи в стране от BIS, что подтверждает её скорый запуск в этом регионе.

Poco X6 Pro, как ожидается, будет оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 8300-Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти и аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Это будет первый столь мощный аппарат в серии X, и будет интересно узнать, какова будет его цена на международном рынке.