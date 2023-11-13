Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 30 тысяч сравнили с Самсунгом S23 Ultra за 90 тысяч рублей

С точки зрения комплектации, безусловно, выигрывает Xiaomi. Вместе с Redmi Note 13 Pro+ вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, кабель, а вот вместе с S23 Ultra - только кабель.

Конечно, на Galaxy S23 Ultra стоит более современное стекло Gorilla Glass Victus 2, на Redmi - Gorilla Glass Victus 1. Рамки Samsung сделаны из алюминия, который чуть прочнее стандартного, как у Xiaomi. Защита по стандарту IP68 есть у обоих смартфонов.

На обоих аппаратах стоят OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц. Но у Samsung выше показатели яркости и разрешения дисплея. При этом особой разницы между этими телефонами вы на самом деле не заметите: у Xiaomi есть 95% характеристик экрана Samsung.

С точки зрения скорости Wi-Fi, передачи данных и т.п. смартфоны тоже во многом близки. В целом Xiaomi может в этом плане 85% всего, на что способен Samsung.

В плане аккумулятора, зарядки и автономности всё неоднозначно. К примеру, у Samsung есть поддержка беспроводной зарядки, но при этом максимальная мощность проводной зарядки - 45 Вт (против 120 Вт у Xiaomi со скоростью зарядки до 100% за 20 минут). Вместе с тем Samsung «живёт» несколько дольше: при просмотре YouTube к концу дня у него осталось 35%, а у Redmi Note 13 Pro+ - 21%.

Флагманы в среднем получают обновления системы в течение 3-5 лет, тогда как более дешёвые телефоны - обычно в течение 2 лет.