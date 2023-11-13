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18:45, 13 ноября 2023
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Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 30 тысяч сравнили с Самсунгом S23 Ultra за 90 тысяч рублей

Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss узнал на практике, в чём заключается разница между относительно недорогим смартфоном и флагманом: Redmi Note 13 Pro+ и Galaxy S23 Ultra.

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

С точки зрения комплектации, безусловно, выигрывает Xiaomi. Вместе с Redmi Note 13 Pro+ вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, кабель, а вот вместе с S23 Ultra - только кабель.

Конечно, на Galaxy S23 Ultra стоит более современное стекло Gorilla Glass Victus 2, на Redmi - Gorilla Glass Victus 1. Рамки Samsung сделаны из алюминия, который чуть прочнее стандартного, как у Xiaomi. Защита по стандарту IP68 есть у обоих смартфонов.

На обоих аппаратах стоят OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц. Но у Samsung выше показатели яркости и разрешения дисплея. При этом особой разницы между этими телефонами вы на самом деле не заметите: у Xiaomi есть 95% характеристик экрана Samsung.

С точки зрения скорости Wi-Fi, передачи данных и т.п. смартфоны тоже во многом близки. В целом Xiaomi может в этом плане 85% всего, на что способен Samsung.

В плане аккумулятора, зарядки и автономности всё неоднозначно. К примеру, у Samsung есть поддержка беспроводной зарядки, но при этом максимальная мощность проводной зарядки - 45 Вт (против 120 Вт у Xiaomi со скоростью зарядки до 100% за 20 минут). Вместе с тем Samsung «живёт» несколько дольше: при просмотре YouTube к концу дня у него осталось 35%, а у Redmi Note 13 Pro+ - 21%.

Флагманы в среднем получают обновления системы в течение 3-5 лет, тогда как более дешёвые телефоны - обычно в течение 2 лет.

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss

Что касается производительности, то Samsung Galaxy S23 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ оперативной памяти). При этом у Redmi Note 13 Pro+ по умолчанию идёт 12 ГБ ОЗУ, но процессор - Dimensity 7200 Ultra. Результаты тестирования этих процессоров вы можете увидеть выше на изображениях. На деле в играх у вас на Samsung графика будет заметно лучше, чем на Xiaomi, также вы с S23 Ultra не будете сталкиваться с подтормаживаниями. Разница между устройствами составляет по этому пункту 50% (то есть Xiaomi обеспечивает 50% производительности Samsung).

Хотя у обоих телефонов основная камера имеет 200 МП, разница в фото всё же есть. Но она не такая сильная. Примеры снимков - выше.

В целом же за 25% от цены Samsung S23 Ultra вы получаете с Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ около 80-90% характеристик флагмана.

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