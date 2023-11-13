Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 30 тысяч сравнили с Самсунгом S23 Ultra за 90 тысяч рублей
Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss узнал на практике, в чём заключается разница между относительно недорогим смартфоном и флагманом: Redmi Note 13 Pro+ и Galaxy S23 Ultra.
Mrwhosetheboss
С точки зрения комплектации, безусловно, выигрывает Xiaomi. Вместе с Redmi Note 13 Pro+ вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, кабель, а вот вместе с S23 Ultra - только кабель.
Конечно, на Galaxy S23 Ultra стоит более современное стекло Gorilla Glass Victus 2, на Redmi - Gorilla Glass Victus 1. Рамки Samsung сделаны из алюминия, который чуть прочнее стандартного, как у Xiaomi. Защита по стандарту IP68 есть у обоих смартфонов.
На обоих аппаратах стоят OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц. Но у Samsung выше показатели яркости и разрешения дисплея. При этом особой разницы между этими телефонами вы на самом деле не заметите: у Xiaomi есть 95% характеристик экрана Samsung.
С точки зрения скорости Wi-Fi, передачи данных и т.п. смартфоны тоже во многом близки. В целом Xiaomi может в этом плане 85% всего, на что способен Samsung.
В плане аккумулятора, зарядки и автономности всё неоднозначно. К примеру, у Samsung есть поддержка беспроводной зарядки, но при этом максимальная мощность проводной зарядки - 45 Вт (против 120 Вт у Xiaomi со скоростью зарядки до 100% за 20 минут). Вместе с тем Samsung «живёт» несколько дольше: при просмотре YouTube к концу дня у него осталось 35%, а у Redmi Note 13 Pro+ - 21%.
Флагманы в среднем получают обновления системы в течение 3-5 лет, тогда как более дешёвые телефоны - обычно в течение 2 лет.
Что касается производительности, то Samsung Galaxy S23 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ оперативной памяти). При этом у Redmi Note 13 Pro+ по умолчанию идёт 12 ГБ ОЗУ, но процессор - Dimensity 7200 Ultra. Результаты тестирования этих процессоров вы можете увидеть выше на изображениях. На деле в играх у вас на Samsung графика будет заметно лучше, чем на Xiaomi, также вы с S23 Ultra не будете сталкиваться с подтормаживаниями. Разница между устройствами составляет по этому пункту 50% (то есть Xiaomi обеспечивает 50% производительности Samsung).
Хотя у обоих телефонов основная камера имеет 200 МП, разница в фото всё же есть. Но она не такая сильная. Примеры снимков - выше.
В целом же за 25% от цены Samsung S23 Ultra вы получаете с Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ около 80-90% характеристик флагмана.