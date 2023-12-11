Xiaomi внезапно представила бюджетный смартфон Redmi 12R с ценой $140 и MIUI 14

Новинка предлагается в единственной конфигурации 4/128 ГБ по цене около $140.

Redmi 12R представлен в двух цветовых вариантах: «дымчато-зеленом» и «сияющем черном». Устройство имеет толщину 8.17 мм и вес 199 грамм.

Оно оснащено 6.79-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2460 × 1080 пикселей, пиковой яркостью 550 нит, поддержкой DC-диммирования, частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорного образца 240 Гц.