Опубликовано 03 февраля 2024, 17:15
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Январский рейтинг мощнейших Android-смартфонов: OPPO Find X7 на первом месте
Смартфоны на новейших Snapdragon 8 Gen3 и Dimensity 9300 прошли тестирование известного бенчмарка. Январские рейтинги производительности AnTuTu дают представление о различных моделях, где пальму первенства держит OPPO Find X7.
AnTuTu
Топ-3 лучших:
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OPPO Find X7 — средний балл: 2 209 832
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iQOO 12 Pro — средний балл: 2 206 859
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ROG 8 Pro — средний балл: 2 204 998
Несмотря на жесткую конкуренцию, OPPO Find X7, оснащенный процессором Dimensity 9300, занял первое место с небольшим отрывом от конкурентов в январе. iQOO 12 Pro и ROG 8 Pro идут вплотную за ним, все три модели набрали около 2,2 миллиона баллов.
Хотя три лучшие модели сохраняют близкий диапазон производительности, разница не является статистически значимой. Примечательно, что разрыв в производительности между 4-й и 10-й позициями рейтинга минимален.
В десятке лучших отсутствуют продукты из линейки Xiaomi, что является отклонением от их обычного присутствия.