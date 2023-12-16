Запрет iPhone в Китае набрал обороты: новые ограничения
В качестве новго шага, направленного на развитие отечественных технологий, еще несколько китайских организаций и агентств запретили своим сотрудникам приносить на работу телефоны Apple iPhone и другие иностранные устройства. СМИ сообщают, что это распоряжение, распространяющееся как минимум на восемь провинций, является частью десятилетних усилий Китая по снижению зависимости от иностранных технологий.
Ferra.ru / Kandinsky 3
За последние месяц-два многие государственные компании и правительственные департаменты уже выпустили инструкции, призывающие сотрудников переходить на местные бренды и способствовать достижению целей самодостаточности страны. Это касается не только крупных регионов, но и городов, таких как Чжэцзян, Шаньдун, Ляонин и центральный Хэбэй, где находится крупнейший в мире завод по производству iPhone.
Этот последний шаг последовал за сентябрьскими сообщениями, в которых говорилось о подобных запретах как минимум в трех министерствах и государственных органах. Хотя Apple пока никак не отреагировала на эти события, китайская политика внедрения местных технологий продолжает менять технологический ландшафт, подчеркивая стремление правительства продвигать отечественное программное обеспечение и производство полупроводников.