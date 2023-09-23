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23:37, 23 сентября 2023
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Австралийские ученые проведут научную конференцию о влиянии певицы Тейлор Свифт

Конференции, которые мы заслужили

В университете Мельбурна (Австралия) пройдет научная конференция, посвященная влиянию творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт.

Австралийские ученые проведут научную конференцию о влиянии певицы Тейлор Свифт

© Stable Diffusion

Мероприятие, получившее название Swiftposium, пройдет с 11 по 13 февраля 2024 года и будет приурочено к приезду певицы в страну с концертным туром. Организаторами конференции являются ученые из семи высших учебных заведений Австралии и Новой Зеландии.

Swiftposium - это гибридная научная конференция, где ученые смогут вести критический диалог о популярности Свифт и ее последствиях для широкого круга вопросов, включая гендер, фэндом, поп-культуру, литературу, экономику, музыкальную индустрию и многое другое, говорится на официальном сайте Swiftposium.

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