Австралийские ученые проведут научную конференцию о влиянии певицы Тейлор Свифт

Мероприятие, получившее название Swiftposium, пройдет с 11 по 13 февраля 2024 года и будет приурочено к приезду певицы в страну с концертным туром. Организаторами конференции являются ученые из семи высших учебных заведений Австралии и Новой Зеландии.

Swiftposium - это гибридная научная конференция, где ученые смогут вести критический диалог о популярности Свифт и ее последствиях для широкого круга вопросов, включая гендер, фэндом, поп-культуру, литературу, экономику, музыкальную индустрию и многое другое, говорится на официальном сайте Swiftposium.