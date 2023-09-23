Дети лучше учатся в школе, если их папы читают и играют с ними

Дети лучше учатся в школе, если их папы читают и играют с нимиА вы так делаете?
Новое исследование, проведенное под руководством Университета Лидса, свидетельствует о том, что отцы, занимающиеся со своими детьми интерактивными видами деятельности, такими как чтение, игры, рисование и пение, могут дать детям преимущество в обучении в начальной школе.
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Проанализировав результаты тестирования в начальной школе около 5000 семей, состоящих из матерей и отцов в Англии, авторы исследования обнаружили, что отцы, регулярно участвовавшие в подобных занятиях со своими трехлетними детьми, способствовали повышению успеваемости в школе в возрасте пяти лет. Кроме того, участие отцов в пятилетнем возрасте продолжало улучшать результаты семилетних детей в Key Stage Assessments.
Доктор Хелен Норман, научный сотрудник бизнес-школы Университета Лидса, подчеркнула важность активного участия отцов в воспитании детей, заявив, что это значительно повышает вероятность получения детьми более высоких оценок в начальной школе. Независимо от пола ребенка, его этнической принадлежности, возраста и дохода семьи, участие отцов положительно сказывалось на школьных успехах их детей.