15 лучших беззеркальных камер без учёта Sony
В одном из выпусков на YouTube-канале Olegasphoto эксперт рассказал, какие беззеркальные камеры стоит брать в 2024 году. Стоят все они до 2000 долларов.
Говорят, что у камер Nikon пропадает в движении автофокус. Однако ведущий YouTube-канала Olegasphoto опроверг это. Он, будучи профессиональным фотографом, делал снимки девочки в движении на Nikon и никаких проблем с автофокусом не было. Поэтому однозначно стоит обратить внимание на Nikon Zf, Nikon Z7, Nikon Z5, Nikon Z6 II.
Nikon Zf. У этой камеры довольно много функций, она довольно интересная в целом. У неё поворотный экран, но дизайн — устаревший. Поэтому привлекательной она будет разве что для любителей ретро.
Nikon Z7. Это камера 2018 года. Некоторые говорят, что она уже неактуальна. Но в этом плане важно учитывать, для каких конкретно целей вы приобретаете ту или иную модель фотоаппарата. Кроме того, нормальные беззеркалки стали появляться как раз с 2018 года. Nikon Z7 имеет разрешение 45 МП, хороший автофокус, компактный корпус. Он умеет фотографировать в большом разрешении и стоит при этом недорого.
Nikon Z5. Она стоит ещё дешевле, чем Zf, Z6 II и Z7. Также у неё есть лимит видеозаписи в 30 минут.
Nikon Z6 II. Из её минусов — низкое разрешение и лимит записи видео 30 минут. В остальном камера хороша. Отлично подойдёт для репортажной съёмки.
Среди камер Canon представлены в подборке только полнокадровые модели: Canon R, R8 и R6.
Canon R. Это очень простенькая по сегодняшним меркам камера. А вышла она в 2018 году. Даже в 4К она записывает видео в кропе. Тем не менее она имеет очень хороший автофокус, она очень лёгкая, удобная, имеет хороший аккумулятор, удобный хват.
Canon R8. По «начинке» она как R6 Mark II, но корпус у него от Canon RP, а ещё слабый аккумулятор в отличие от R и R6.
Canon R6. Брать её вместо Canon R имеет смысл, если вы снимаете спортивные соревнования или вообще что-то в динамике. R6 II действительно лучше, чем R6 I, но только в плане видео.
Panasonic S5 II. Это действительно хит 2023 года, и спрос на неё очень большой. Из минусов этой камеры — меньший выбор оптики, чем на Nikon и Canon, а также чуть более высокая стоимость оптики. Ещё из недостатков всех моделей камер Panasonic — это то, что у них не сохраняются настройки отдельно для фото и отдельно для видео, нет сжатого RAW-формата для фото. При этом камеры от Panasonic имеют большое количество разных настроек по звуку: к примеру, S5 II пишет 24-битный четырёхканальный звук, что другие аппараты не делают вообще.
Также эксперт добавил в подборку три камеры 2019 года: Panasonic S1R, Panasonic S1H, Panasonic S1. Прежде всего, у них контрастный автофокус, что понравится не всем. Однако сейчас эти модели очень сильно упали в цене. Panasonic S1R имеет разрешение 47 МП, но вы будете получать крайне сверхдетализированные изображения. Также у этой версии видео в 4К 60 к/с идёт практически без кропа. Модель Panasonic S1H отличается наличием активного охлаждения на видео и лампы подсветки спереди.
Fujifilm X-S20. Эта камера - самая современная из всех представленных от Fujifilm. Кроме того, она отличается хорошей автономностью.
Fujifilm X-S10. Разница между ней и X-S20, которая вышла в 2023 году, — в видеосъёмке. И то в специфических нюансах. Правда, аккумулятор здесь, если вам нужна камера для работы, будет слабоватым.
Fujifilm X-T5. Из её слабых мест можно назвать матрицу.
Fujifilm X-Pro3. Это максимально специфичная модель. В том числе по внешнему виду. Она подойдёт для тех, кто любит ретро, но в остальном это тяжёлая и неудобная камера.