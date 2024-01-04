Фото, видео и аудио
21:00, 04 января 2024
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15 лучших беззеркальных камер без учёта Sony

В одном из выпусков на YouTube-канале Olegasphoto эксперт рассказал, какие беззеркальные камеры стоит брать в 2024 году. Стоят все они до 2000 долларов.

15 лучших беззеркальных камер без учёта Sony

Говорят, что у камер Nikon пропадает в движении автофокус. Однако ведущий YouTube-канала Olegasphoto опроверг это. Он, будучи профессиональным фотографом, делал снимки девочки в движении на Nikon и никаких проблем с автофокусом не было. Поэтому однозначно стоит обратить внимание на Nikon Zf, Nikon Z7, Nikon Z5, Nikon Z6 II.

Nikon Zf. У этой камеры довольно много функций, она довольно интересная в целом. У неё поворотный экран, но дизайн — устаревший. Поэтому привлекательной она будет разве что для любителей ретро.

Nikon Z7. Это камера 2018 года. Некоторые говорят, что она уже неактуальна. Но в этом плане важно учитывать, для каких конкретно целей вы приобретаете ту или иную модель фотоаппарата. Кроме того, нормальные беззеркалки стали появляться как раз с 2018 года. Nikon Z7 имеет разрешение 45 МП, хороший автофокус, компактный корпус. Он умеет фотографировать в большом разрешении и стоит при этом недорого.

Nikon Z5. Она стоит ещё дешевле, чем Zf, Z6 II и Z7. Также у неё есть лимит видеозаписи в 30 минут.

Nikon Z6 II. Из её минусов — низкое разрешение и лимит записи видео 30 минут. В остальном камера хороша. Отлично подойдёт для репортажной съёмки.

Среди камер Canon представлены в подборке только полнокадровые модели: Canon R, R8 и R6.

Canon R. Это очень простенькая по сегодняшним меркам камера. А вышла она в 2018 году. Даже в 4К она записывает видео в кропе. Тем не менее она имеет очень хороший автофокус, она очень лёгкая, удобная, имеет хороший аккумулятор, удобный хват.

Canon R8. По «начинке» она как R6 Mark II, но корпус у него от Canon RP, а ещё слабый аккумулятор в отличие от R и R6.

Canon R6. Брать её вместо Canon R имеет смысл, если вы снимаете спортивные соревнования или вообще что-то в динамике. R6 II действительно лучше, чем R6 I, но только в плане видео.

DPReview

DPReview

Olegasphoto

Olegasphoto

Olegasphoto

Olegasphoto

Armateur Photographer

Armateur Photographer

Olegasphoto

Olegasphoto

DPReview

DPReview

Olegasphoto

Olegasphoto

TechRadar

TechRadar

DPReview

DPReview

Olegasphoto

Olegasphoto

Julia Trotti

Julia Trotti

Olegasphoto

Olegasphoto

Panasonic S5 II. Это действительно хит 2023 года, и спрос на неё очень большой. Из минусов этой камеры — меньший выбор оптики, чем на Nikon и Canon, а также чуть более высокая стоимость оптики. Ещё из недостатков всех моделей камер Panasonic — это то, что у них не сохраняются настройки отдельно для фото и отдельно для видео, нет сжатого RAW-формата для фото. При этом камеры от Panasonic имеют большое количество разных настроек по звуку: к примеру, S5 II пишет 24-битный четырёхканальный звук, что другие аппараты не делают вообще.

Также эксперт добавил в подборку три камеры 2019 года: Panasonic S1R, Panasonic S1H, Panasonic S1. Прежде всего, у них контрастный автофокус, что понравится не всем. Однако сейчас эти модели очень сильно упали в цене. Panasonic S1R имеет разрешение 47 МП, но вы будете получать крайне сверхдетализированные изображения. Также у этой версии видео в 4К 60 к/с идёт практически без кропа. Модель Panasonic S1H отличается наличием активного охлаждения на видео и лампы подсветки спереди.

Fujifilm X-S20. Эта камера - самая современная из всех представленных от Fujifilm. Кроме того, она отличается хорошей автономностью.

Fujifilm X-S10. Разница между ней и X-S20, которая вышла в 2023 году, — в видеосъёмке. И то в специфических нюансах. Правда, аккумулятор здесь, если вам нужна камера для работы, будет слабоватым.

Fujifilm X-T5. Из её слабых мест можно назвать матрицу.

Fujifilm X-Pro3. Это максимально специфичная модель. В том числе по внешнему виду. Она подойдёт для тех, кто любит ретро, но в остальном это тяжёлая и неудобная камера.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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