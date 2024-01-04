15 лучших беззеркальных камер без учёта Sony

Говорят, что у камер Nikon пропадает в движении автофокус. Однако ведущий YouTube-канала Olegasphoto опроверг это. Он, будучи профессиональным фотографом, делал снимки девочки в движении на Nikon и никаких проблем с автофокусом не было. Поэтому однозначно стоит обратить внимание на Nikon Zf, Nikon Z7, Nikon Z5, Nikon Z6 II.

Nikon Zf. У этой камеры довольно много функций, она довольно интересная в целом. У неё поворотный экран, но дизайн — устаревший. Поэтому привлекательной она будет разве что для любителей ретро.

Nikon Z7. Это камера 2018 года. Некоторые говорят, что она уже неактуальна. Но в этом плане важно учитывать, для каких конкретно целей вы приобретаете ту или иную модель фотоаппарата. Кроме того, нормальные беззеркалки стали появляться как раз с 2018 года. Nikon Z7 имеет разрешение 45 МП, хороший автофокус, компактный корпус. Он умеет фотографировать в большом разрешении и стоит при этом недорого.

Nikon Z5. Она стоит ещё дешевле, чем Zf, Z6 II и Z7. Также у неё есть лимит видеозаписи в 30 минут.

Nikon Z6 II. Из её минусов — низкое разрешение и лимит записи видео 30 минут. В остальном камера хороша. Отлично подойдёт для репортажной съёмки.

Среди камер Canon представлены в подборке только полнокадровые модели: Canon R, R8 и R6.

Canon R. Это очень простенькая по сегодняшним меркам камера. А вышла она в 2018 году. Даже в 4К она записывает видео в кропе. Тем не менее она имеет очень хороший автофокус, она очень лёгкая, удобная, имеет хороший аккумулятор, удобный хват.

Canon R8. По «начинке» она как R6 Mark II, но корпус у него от Canon RP, а ещё слабый аккумулятор в отличие от R и R6.

Canon R6. Брать её вместо Canon R имеет смысл, если вы снимаете спортивные соревнования или вообще что-то в динамике. R6 II действительно лучше, чем R6 I, но только в плане видео.