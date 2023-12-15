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12:45, 15 декабря 2023
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Apple выпустила отдельный кейс для зарядки AirPods Pro с разъёмом USB-С

Apple начала отдельно продавать зарядный кейс для наушников AirPods Pro второго поколения. Компания представила новинку ещё в сентябре, но теперь устройство можно купить отдельно, без наушников.

Apple

Apple

Стоимость кейса составляет $99. Такая цена объясняется наличием зарядной катушки Qi с магнитами MagSafe, что позволяет использовать соответствующие устройства для зарядки кейса. Также гаджет оснащён сверхширокополосным чипом (UWB), который определяет положение кейса.

Кроме того, кейс получил порт USB-С вместо Lightning. По логике Apple, это удобно для тех пользователей, которые готовы переключить все свои гаджеты на USB-C и у них уже есть пара AirPods Pro второго поколения с чехлом Lightning, — тогда это обновление дешевле, чем покупка нового набора.

Как и наушники AirPods Pro, кейс получил сертификацию IP54 — защиты от влаги, в том числе брызг воды, и от пыли.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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