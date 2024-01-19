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Опубликовано 19 января 2024, 15:00
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Bose показала необычные наушники с «‎открытыми ушами»‎

Bose представила Ultra Open Earbuds — необычную пару наушников, предназначенных для крепления на внешнем ухе и обещающих уникальный опыт прослушивания. Стоимость составляет около 300 долларов.
Ferra.ru

Ferra.ru

Первая партия создана в сотрудничестве с модным домом Kith. Под лейбом «Kith for Bose Ultra Open Earbuds» эти ограниченные наушники будут доступны в магазинах Kith и онлайн с 22 января и, как утверждается, в «крайне ограниченных количествах».

Ultra Open Earbuds обладают манжетообразным дизайном с полированными краями. Bose и Kith выбрали матовый черный цвет.

Несмотря на то, что Bose скрывает некоторые технические детали, такие как водонепроницаемость и конструкция драйверов, некоторые характеристики уже известны. Батарея обеспечивает 7,5 часа непрерывного прослушивания, технология Bose OpenAudio и пространственная обработка звука, придают этим наушникам свежий взгляд в ассортименте продуктов Bose.

Kith / Bose

Kith / Bose

Автор:Булат Кармак
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