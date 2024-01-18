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11:15, 18 января 2024
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DJI представила среднебюджетный беспроводной микрофон

DJI представила новый микрофон. По сравнению с предыдущей версией, Mic 2 теперь может подключаться напрямую к вашему смартфону по Bluetooth и предлагает улучшенное качество записи, умное шумоподавление и более крупный сенсорный экран для удобства управления.
DJI

DJI

Микрофоны, доступные в сером и новом белом цветах, оснащены клипсой, магнитным креплением и 3,5-мм микрофонным входом. DJI улучшила дизайн, сделав их немного меньше, с более удобным расположением кнопок. Светодиод включения питания был перемещен на боковую сторону, что устраняет раздражающий эффект его появления на камере.

Отличительной особенностью является увеличенный 1,1-дюймовый сенсорный экран на приемнике, сопровождаемый новым колесиком для легкой настройки. Зарядный кейс Mic 2 поддерживает до 18 часов работы, а обновленные передатчики обеспечивают шесть часов бесперебойной работы. Также, есть ИИ-шумоподавление.

Mic 2 поддерживает прямое Bluetooth-соединение, позволяющее подключаться к телефону без приемника. Комплект с двумя передатчиками, приемником и зарядным кейсом сейчас можно приобрести за 349 долларов.

Автор:Булат Кармак
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