Фото, видео и аудио
Опубликовано 14 февраля 2024, 06:00
1 мин.

ИИ-помощник TikTok стал доступен в Adobe Express

Adobe и TikTok объявили о том, что их совместный продукт — Creative Assistant — теперь доступен прямо в Adobe Express. Это сотрудничество направлено на помощь бизнесам и творцам в более эффективном создании и маркетинге контента. Creative Assistant уже доступен на английском языке как дополнение к Adobe Express для бесплатных и премиум-пользователей.
Rubaitul Azad

Rubaitul Azad

Это дополнение в Adobe Express призвано упростить процесс создания контента, снизив время и усилия, необходимые при работе с различными платформами. Создатели теперь получают доступ к идеям, аналитике TikTok по трендовым хэштегам и инструментам искусственного интеллекта — все внутри Adobe Express. Бизнесы и творцы могут также планировать и публиковать контент непосредственно в TikTok, не покидая Adobe Express.

Для начала использования необходимо перейти в раздел дополнений Adobe Express и установить Creative Assistant.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.