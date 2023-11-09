Как выглядят настоящие AirPods: Apple показала снимки томографа

Как сообщил обозреватель издания Appleinsider (AI) Уильям Галлахер, мошенники, продающие поддельные копии AirPods, полагаются на то, что покупатели не имеют опыта использования настоящих наушников и не знают разницы в звучании «из коробки». Также на тех наивных людей, кто не опробовал подделки перед покупкой.

По словам обозревателя, есть и такие покупатели, которые просто хотят выглядеть так, как будто они носят AirPods, и, скорее всего, никогда не попробуют слушать через них музыку.

Кроме того, Галлахер сослался на слова Джона Брунера из компании Lumafield, который и поднял тему сравнения настоящих и поддельных AirPods. По словам Брунера, «AirPods Pro — чудо миниатюризации». В каждом наушнике ориганильного аксессуара установлены уникальные и проработанные аккумуляторы, материнская плата и в целом настоящие наушники отличаются качеством сборки. На снимке Apple это и показала.