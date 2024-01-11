Какой объектив выбрать для вашей первой полнокадровой фотокамеры
В одном из выпусков на YouTube-канале Olegasphoto профессиональный фотограф рассказал, какие объективы для полнокадровой камеры лучше всего подойдут начинающим.
Olegasphoto
В целом ведущий YouTube-канала Olegasphoto посоветовал начинающим фотографам брать один зум-объектив (с возможностью приближения) и один фикс-объектив (с постоянным фокусным расстоянием и большой светосилой).
Главное преимущество новой оптики перед старой — её компактность, лёгкость. При этом для видеосъёмки имеет смысл пользоваться старой оптикой, которая подключается к камере при помощи адаптеров.
Прежде всего, новичку нужно выбрать объектив со стандартным универсальным зумом. Но, например, брать Canon RF 24−70mm f2.8L IS чаще всего нет смысла. Он лучше всего раскрывается при съёмке в помещении, а не на улице. Пользоваться им постоянно сможет разве что свадебный фотограф или репортажный фотограф (который снимает в помещении).
Если вы хотите снимать репортажи на улице либо какие-то конференции, то пригодится Canon 24−105mm f/4L IS. Это более удобный и востребованный объектив. И он же оптимальный.
Из фиксированных объективов имеет смысл рассмотреть следующие. Здесь нужно первым делом определиться с фокусным расстоянием. Для съёмки пейзажей подойдёт 24-миллиметровый. Что касается светосилы, то объективы с F 1,8 или 2,0 на полном кадре — это золотая середина. Они маленькие, компактные, недорогие и позволяют снимать при почти любом освещении. Также универсальными объективами можно назвать те, что имеют фокусное расстояние 35 мм или 50 мм.
Особенность объектива с фокусным расстоянием 50 мм — в том, что он позволяет выделить какой-то один объект. 35-миллиметровый объектив даёт более общий план.
Объективы с фокусным расстоянием 85 или 135 мм — это уже портретные. Вместе с тем стандартное фокусное расстояние для фиксированного объектива — это примерно 40 мм.