Лучшие аудиофильские наушники на распродаже AliExpress 11.11.2023

Tanchjim Tanya DSP. Эта версия идёт сразу же с разъёмом USB-C и для неё не нужна звуковая карта. Приобрести эти наушники вы можете за примерно 1800 рублей. За эти деньги вы получите действительно качественный звук. Это лёгкие и комфортные наушники на каждый день.