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21:45, 12 ноября 2023
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Лучшие аудиофильские наушники на распродаже AliExpress 11.11.2023

На YouTube-канале «Михаил Греков │ Про звук» эксперт рассказал, какие наушники сейчас точно имеет смысл приобрести во время распродажи.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Tanchjim Tanya DSP. Эта версия идёт сразу же с разъёмом USB-C и для неё не нужна звуковая карта. Приобрести эти наушники вы можете за примерно 1800 рублей. За эти деньги вы получите действительно качественный звук. Это лёгкие и комфортные наушники на каждый день.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Kinera Celest Pandamon. Это наушники-вкладыши. Стоят они в районе 3,5 тысяч рублей. Удивят они вас детализацией, сбалансированным звуком, удобной посадкой.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Truthear x Crinacle ZERO. Их цена составляет примерно 3900 рублей. Подойдут они только любителям динамического звука, а во всех остальных случаях присмотритесь к Kinera Celest Pandamon.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Oneodio A10. Это хорошие и довольно недорогие накладные наушники с активным шумоподавлением. Взять их сейчас можно за примерно 5 тысяч рублей.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Shanling MTW200. Вы получите металлический кейс, отличный звук, хороший микрофон. Это сбалансированная и приятно звучащая модель.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

TRN Kirin. Отличная модель, но всё же Pandamon (см. выше) будут лучше.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Blon B60. Проводные наушники с шикарным звуком. За 9,5 тысяч рублей вы лучше не найдёте.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Soundcore Liberty 3 Pro. Они лучшие в сегменте до 10 тысяч рублей. Это удобная модель с неплохим шумоподавлением, крутым звуком.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Cooyin SR70. Проводные наушники с 70-миллиметровым динамическим драйвером. Модель отличается глубоким басом.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Sivga Oriole. Хит прошлого года. Очень сбалансированная модель за свою цену (19 тысяч рублей).

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Mifo FiiTii Hifidots. Отличные звук и комплектация. Правда, кейс у них не совсем удобный.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Hifiman Ananda V3. У них очень крутой звук. Он отличается детальностью, глубоким басом. За примерно 34,5 тысячи рублей вы лучше звук вряд ли найдёте.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

Moondrop Venus. Стоимость этих наушников составляет примерно 49700 рублей. Они приятно сидят на голове, имеют глубокий и детальный звук с потрясающей сценой.

Михаил Греков │ Про звук

Михаил Греков │ Про звук

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