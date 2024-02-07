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Опубликовано 07 февраля 2024, 08:15
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Очки VR Apple Vision Pro провалили тест на прочность

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything экспериментальным путём проверил, насколько качественная сборка у Apple Vision Pro и насколько эти очки долговечны.
JerryRigEverything

JerryRigEverything

Гарнитура VR Apple Vision Pro стоит сейчас 3500 долларов. Однако, как ни странно, внешний (похоже, защитный) слой очков сделан их пластика, а стекло находится где-то под ним. Причём полная замена этого «многослойного стекла» обойдётся в 800 долларов.

Корпус очков выполнен из алюминия, но и он довольно легко царапается. Все кнопки у Apple Vision Pro металлические.

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

При этом всё-таки согнуть руками Apple Vision Pro не получилось. Поэтому качество сборки у устройства всё-таки хорошее.

Подробнее вы можете всё увидеть на изображениях выше.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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