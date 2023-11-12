Популярный обзорщик назвал 10 лучших TWS-наушников в бюджете до 10 тысяч рублей

Realme Buds Air 5 Pro. Сидят в ушах они плотно, и на протяжении 2 часов дискомфорта от них не было. Частотный диапазон наушников - от 20 Гц до 40 кГц, активное шумоподавление у них до 50 дБ, есть режим прозрачности, подавления шума ветра, усиления голоса. Цикл зарядки бокса и наушников занимает 2 часа 6 минут, а просто наушников - около часа. Работать наушники могут в течение 7 часов с 70% громкости, LDAC и без активного шумоподавления. У них также есть функция «Золотой профиль звука» для индивидуальной настройки звучания.